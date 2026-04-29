NOTE D’ARTE / PERSONALE DI LORENZO POLIMENO A SANTA MARIA DI LEUCA

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Continua sino al 29 maggio, presso Villa la Meridiana, Caroli Hotels a Leuca la mostra di Lorenzo Polimeno (nella foto) che ritorna in questa splendida ambientazione dopo tredici anni e con la mostra personale, ‘Collected works’, opere di diversi periodi della sua produzione.

Teorico e fondatore del Marginalismo, Polimeno esprime caratteri artistici derivanti da una sintesi di valori e da un background mediterraneo.

Il lavoro di Lorenzo Polimeno si colloca, come ha scritto la critica e storica dell’arte Beatrice Luzi, nell’orizzonte della post storia e, per dirla con Arthur C. Danto, ‘incarnando un punto di equilibrio tra la dimensione lirica e spirituale dell’espressione estetica e la lezione concettuale che innerva il sentire artistico del Novecento’.

La sua arte è innovativa nello stile come contemporanea nelle tecniche. La cifra distintiva della poetica marginalista, è una provocazione alla produzione “dominante” nel mercato dell’arte e nelle scintillanti metropoli brandizzate dell’arte contemporanea.

Le opere di Polimeno tendono all’assoluto, pur nella sua etica terrena e anti dogmatica(Beatrice Luzi).

Quest’anno ricorrono cinquanta anni di attività artistico-letteraria dell’Artista di Sogliano Cavour. E questa rassegna è un esaustivo compendio della sua opera sempre vivace e ricca di contenuti. Polimeno è, del resto, sempre entusiasta e pieno di ‘voglia di fare e comunicare’, impegnato sempre completamente a comunicare e condividere le sue idee artistiche e concettuali, ben delineate nel mondo dell’Arte contemporanea.

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