NOVITA’ EDITORIALI / HORROR FICTION

di Raffaele Polo _______________

Esiste un settore della letteratura a metà tra l’horror e la fantascienza che predilige la raccolta di storie di autori diversi. Ampliando e aggiornando la scelta, ecco questo recente libro con la serie completa di Wakosky Road di Stefano Tartarotti, edita da Festina Lente Edizioni e disponibile su Amazon

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“666 Racconti del terrore”: il volume è basato su un’idea pazzesca: raccogliere 666 racconti di 666 caratteri l’uno, di 666 autori diversi. Ora l’idea è diventata realtà, con l’evanto ufficiale: è stato presentato ai Delos Days, sabato 25 aprile, il nuovo libro di Delos Digital. Un’operazione nella linea delle precedenti antologie “365 racconti” ma ancora più complicata: i racconti questa volta sono 666, e con la regola di non poter essere più lunghi di 666 battute. Immaginate le difficoltà a organizzare un’operazione del genere: eppure Delos, in particolare le tre persone che l’hanno curata, ovvero Paolo Di Orazio, Marika Campeti (nella foto) e Claudia Myriam Cocuzza, ci sono riuscite.

Coperte da un drappo nero, tenute nascoste fino all’ora fatidica della presentazione, più di cento copie del libro sono poi “sparite” nell’arco di mezz’ora.

Il libro esce ora in ebook ed è già ordinabile in versione stampata (384 pagine, 22 euro) anche su Amazon.

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