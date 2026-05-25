AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE A GALATONE: ACCERTAMENTI IN CORSO
(f.f.) ______________
Momenti di apprensione nella notte nella zona artigianale della cittadina salentina, dove un violento incendio ha ridotto in cenere tre mezzi parcheggiati nei pressi di un’autofficina. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte in via Caduti Galatei, richiamando sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco.
Secondo quanto emerso, le fiamme hanno coinvolto simultaneamente una Smart, un furgone Fiat Fiorino e un pick-up Mitsubishi che si trovavano in sosta all’esterno di una struttura specializzata in riparazioni meccaniche. I veicoli, affidati all’officina in attesa di manutenzione, sono stati completamente devastati dal rogo.
Determinante l’intervento dei pompieri del distaccamento di Gallipoli, affiancati da ulteriori unità provenienti da altri comandi della provincia. Le operazioni di spegnimento hanno impedito che il fuoco si propagasse agli edifici vicini e alle altre automobili presenti nell’area, evitando danni ben più estesi.
Sull’episodio stanno ora lavorando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli, intervenuti per effettuare i rilievi del caso. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell’origine dolosa dell’incendio.
Nel corso delle prossime ore saranno acquisiti eventuali filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I militari ascolteranno inoltre il titolare dell’attività per verificare se negli ultimi tempi siano avvenuti episodi sospetti, contrasti o possibili intimidazioni legate all’officina.
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