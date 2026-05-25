(Rdl) ________________ E’ qui la festa?

Sì, è qui la festa, a Lecce città, nel Salento, e in ogni altro posto dell’Italia e del mondo dove ci sono i tifosi giallorossi.

Missione compiuta, quarta salvezza consecutiva conquistata sul campo, un risultato sportivo che poi solo sportivo non è, è un risultato di costume e società, di economia, di importanza ‘personale’ e ‘politica’.

Il Lecce ha battuto un Genoa rimareggiato nella formazione, sperimentale nell’assetto, ma non nell’impegno che ci messo, com’era anche giusto (l’impegno).

Un gol di prepotenza e di cattiveria, di lucidità e di determinazione, qualità, insieme ad altre, latitanti nella squadra per gran parte della stagione, di Pippi Banda a inizio partita è bastato e avanzato, a tagliare il traguardo in solitaria, rendendo tutto il resto superfluo, ivi compresa la sconfitta interna della Cremonese contro il Como che voleva raggiungere lo storico obiettivo della partecipazione alla Champions League.

Con questa squadra tutto sottratto modesta e dai limiti evidenti, Eusebio Di Francesco ha fatto 38 punti, che non sono pochi, sono tanti, commisurati alla situazione, sovvertendo i pronostici e sconfiggendo pure le maledizioni delle statistiche su di lui. Quindi, ha avuto ragione lui, il suo modulo, i suoi cambi scontati, la sua ricerca di equilibrio e di fiducia.

E’ andata bene?

Sì, è andata bene.

Questo però non significa che debba andare sempre così.

Non si può continuare nella sofferenza continua; nello smantellamento sistematico dei ‘pezzi’ pregiati; nella mancanza di coraggio a mettersi a saltare su un’ asticella più elevata; nella speranza elevata a sistema che ci siano altre tre squadre che facciano peggio.

Il modello societario del Lecce della sostenibilità economica è un plus, intendiamoci, non è un minus. Ma adesso, a stagione finita, in preparazione della prossima e anzi vivaddio delle prossime in serie A, occorre chiedersi se non sia invece possibile una sintesi migliore fra i conti del bilancio, e i sogni del popolo.

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