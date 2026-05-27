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MAXI OPERAZIONE CONTRO LA SCU / UN ALTRO LATITANTE ARRESTATO

| 27 Maggio 2026 | 0 Comments

(Rdl) __________________

I Carabinieri del Reparto Operativo d Lecce hanno individuato e arrestato un latitante, 45 anni, di Saluzzo, resosi irreperibile ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Lecce il 19 gennaio scorso.
E’ stato rintracciato durante una perquisizione d’iniziativa eseguita in una masseria nel territorio di Squinzano. I militari, grazie all’esperienza maturata sul campo e alla meticolosa attività di controllo, lo hanno scoperto nascosto dietro l’uscio del soggiorno dell’immobile, nel tentativo di eludere la cattura.
Dovrà espiare una pena definitiva a sei anni e otto mesi di reclusione.

Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola di Lecce.

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LA RICERCA nel nostro articolo immediatamente precedente

MAXI OPERAZIONE CONTRO LA SCU / LA RICOSTRUZIONE DEGLI INQUIRENTI DI UN TENTATO OMICIDIO A SQUINZANO

Category: Cronaca

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