CASARANO, INCENDIO TRA LE CAMPAGNE

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Attimi di forte apprensione nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale che unisce Casarano a Collepasso, dove un vasto incendio ha interessato terreni agricoli e aree incolte adiacenti alla carreggiata, provocando pesanti disagi alla circolazione e mettendo in allarme residenti e lavoratori della zona.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 18, con ogni probabilità a causa della combustione di sterpaglie secche presenti nei campi vicini. Alimentato dal vento e dalle alte temperature, il rogo si è propagato rapidamente lungo diversi appezzamenti rurali situati nei pressi della provinciale 322, raggiungendo anche l’area artigianale circostante.

Una densa nube di fumo ha invaso in breve tempo la strada, riducendo notevolmente la visibilità e rendendo particolarmente rischioso il transito dei veicoli. Per motivi di sicurezza, alcuni tratti dell’arteria sono stati temporaneamente chiusi al traffico dagli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri e ai volontari della protezione civile.

Grande preoccupazione soprattutto per la vicinanza delle fiamme a diverse abitazioni e a un impianto di rifornimento carburanti presente nella zona. In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, il personale dell’area di servizio ha utilizzato gli idranti antincendio in dotazione per cercare di contenere l’avanzata del fronte di fuoco e proteggere le strutture circostanti.

L’incendio ha divorato ampie porzioni di vegetazione secca, mentre i soccorritori hanno lavorato a lungo per circoscrivere il rogo ed evitare ulteriori propagazioni. Dopo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, la situazione è progressivamente tornata sotto controllo.

Category: Cronaca