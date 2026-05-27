OPERAZIONE STRAORDINARIA DELLA POLIZIA A LECCE E PROVINCIA: ARRESTI, DENUNCE E CONTROLLI SUL TERRITORIO

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Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Polizia di Stato nella provincia di Lecce, nell’ambito delle attività finalizzate al rafforzamento della sicurezza urbana e al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti.

Le operazioni, coordinate dal Questore Giampietro Lionetti e pianificate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno interessato nelle ultime ore i comuni di Lecce, Gallipoli, Nardò e Copertino, con il coinvolgimento di personale della Squadra Mobile, U.P.G.S.P., Divisione Anticrimine, Polizia Amministrativa, Commissariati distaccati, Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale, Polizia Stradale e Polfer, oltre al supporto delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Nel corso dei controlli sono state identificate 3.278 persone e sottoposti a verifica 1.549 veicoli. L’attività si è concentrata nelle principali aree di aggregazione giovanile del capoluogo e della provincia, con particolare attenzione a piazza Mazzini, piazza Sant’Oronzo, stazione ferroviaria, piazzetta Libertini e altre zone del centro urbano e periferico.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, sono state elevate 4 sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 nei confronti di tre cittadini italiani, trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana. In due ulteriori interventi, le unità cinofile hanno rinvenuto e sequestrato sostanze stupefacenti abbandonate in strada per un totale di 8,3 grammi complessivi.

A Copertino, un’operazione condotta dalla Squadra Mobile con il supporto del Commissariato di Nardò ha portato all’arresto di un uomo già sottoposto agli arresti domiciliari. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire cocaina, hashish e marijuana, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, denaro contante, un dispositivo conta-banconote, smartphone e materiale pirotecnico.

Nel corso delle verifiche amministrative sono stati controllati diversi esercizi commerciali: nel capoluogo sono state elevate due sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre una donna di 53 anni è stata deferita in stato di libertà per favoreggiamento del gioco d’azzardo.

A Galatina, durante un servizio di pattugliamento, la Polizia ha intercettato un veicolo privo di targhe e con targa prova risultata intestata a una società non più attiva. Il conducente, privo di patente e inizialmente fornendo false generalità, è stato successivamente identificato e denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale e per evasione dagli arresti domiciliari. Il mezzo è stato sequestrato.

Sempre nel corso dei controlli, un cittadino straniero è stato sanzionato per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.

In un ulteriore episodio avvenuto a Lecce, in un bar di viale Taranto, una donna straniera in evidente stato di alterazione ha rifiutato di pagare le consumazioni e ha aggredito un agente della Polizia di Stato intervenuto sul posto. La donna è stata denunciata per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre il poliziotto ferito ha riportato una prognosi di quattro giorni.

Category: Cronaca