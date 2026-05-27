TRAFFICI DI DROGA, NOVE PERSONE INDAGATE IN EMILIA E NEL SALENTO

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La Guardia di Finanza di Lecce ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a nove persone, cittadini italiani e marocchini residenti tra le province di Lecce, Modena e Bologna, ritenute coinvolte in un articolato traffico di sostanze stupefacenti.

L’inchiesta, portata avanti dai militari del G.I.C.O. – Sezione G.O.A. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, si è sviluppata anche durante gli anni dell’emergenza sanitaria ed ha permesso di far luce su un’organizzazione criminale attiva nel Salento e collegata ad ambienti malavitosi della provincia di Napoli.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, il gruppo avrebbe gestito un consistente giro di droga destinato allo spaccio sul territorio. Nel corso delle attività sono stati sequestrati oltre 110 chilogrammi di stupefacenti tra cocaina e hashish, insieme a quattro automobili di grossa cilindrata considerate nella disponibilità degli indagati.

Le operazioni condotte dalle Fiamme Gialle hanno inoltre portato all’arresto in flagranza di sette persone per violazioni della normativa sugli stupefacenti.

Gli investigatori stimano che la sostanza sequestrata, se fosse stata immessa nelle piazze di spaccio, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali guadagni illeciti vicini ai 500 mila euro.

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