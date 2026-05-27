IL GENERALE MASSIMO MASCIULLI IN VISITA ISTITUZIONALE A LECCE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ________________

UN RITORNO A CASA NEL SEGNO DELL’ARMA: LA VISITA DEL GENERALE MASCIULLI AI CARABINIERI DI LECCE TRA TRADIZIONE, TECNOLOGIA E SPIRITO DI SERVIZIO.



Nella mattinata odierna il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Lecce.

Presso la sede di via Lupiae, accolto dal Comandante Provinciale di Lecce, Colonnello Andrea Siazzu, l’Alto Ufficiale ha incontrato una folta rappresentanza di Carabinieri di ogni ordine e grado, appartenenti sia all’organizzazione territoriale sia a quella speciale, impegnati quotidianamente nel servizio in tutta la provincia salentina.



Per il Generale Masciulli si è trattato anche di un ritorno particolarmente significativo nella città di Lecce, dove ha comandato la Compagnia Carabinieri dal 1992 al 1995. Un legame umano e professionale rimasto vivo nel tempo, che ha conferito alla visita un forte valore simbolico nel segno della continuità tra la tradizione dell’Arma, l’esperienza maturata sul territorio e le nuove sfide della sicurezza.



Nel corso dell’incontro, il Generale Masciulli ha espresso parole di vivo apprezzamento per l’impegno, la dedizione e l’elevata professionalità dimostrati dai militari dell’Arma nello svolgimento delle attività istituzionali a tutela della collettività. Ha sottolineato come, in un contesto sociale e criminale in continua evoluzione, caratterizzato da fenomeni sempre più complessi e dall’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati anche da parte della criminalità, resti centrale la figura del Carabiniere: professionista dello Stato capace di coniugare competenza operativa, capacità investigativa, equilibrio umano e vicinanza ai cittadini.

L’Alto Ufficiale ha evidenziato come l’Arma dei Carabinieri continui ad evolversi, adeguando metodologie investigative, strumenti tecnologici e capacità operative alle moderne esigenze di sicurezza, senza però perdere quei valori di ascolto, presenza e prossimità che, da oltre due secoli, rappresentano il tratto distintivo dell’Istituzione. In questo equilibrio tra innovazione e tradizione risiede la forza dell’Arma, incarnata quotidianamente dalle donne e dagli uomini in uniforme.



Particolare attenzione è stata rivolta al ruolo delle Stazioni Carabinieri, presidio fondamentale di legalità e punto di riferimento imprescindibile per le comunità locali. Il Generale Masciulli ha ricordato come il rapporto fiduciario costruito nel tempo con i cittadini rappresenti un

patrimonio prezioso, alimentato ogni giorno attraverso la professionalità, la disponibilità e la capacità di fornire risposte concrete e tempestive ai bisogni della popolazione.



Nel suo intervento, il Generale ha inoltre esortato i presenti a mantenere sempre alta la motivazione e il senso di appartenenza all’Arma, ricordando come quella del Carabiniere non sia soltanto una professione, ma una missione al servizio dello Stato e della collettività. Ha quindi invitato il personale a continuare ad operare con serenità, entusiasmo e spirito di sacrificio, consapevoli dell’importanza del ruolo svolto quotidianamente a tutela della sicurezza pubblica.



Nel corso della visita è stato anche ricordato il successo della recente operazione antimafia condotta sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia di Lecce che, nella giornata di ieri, ha consentito di disarticolare simultaneamente un sodalizio criminale operante nel Nord Salento. Un risultato investigativo di rilievo che testimonia l’efficacia dell’azione coordinata dello Stato, la costante vigilanza sul territorio e la capacità dell’Arma di affrontare con competenza e professionalità le più complesse dinamiche criminali, anche attraverso il supporto delle moderne tecnologie investigative.



Successivamente, il Generale Masciulli ha incontrato gli ufficiali del Comando Provinciale, con i quali si è soffermato sull’attuale scenario criminale della provincia e sulle iniziative finalizzate a rafforzare ulteriormente l’azione di prevenzione e contrasto sviluppata dall’Arma sul territorio.



Al termine della visita, il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli ha incontrato il Prefetto e il Procuratore della Repubblica di Lecce, che hanno espresso vivo apprezzamento per l’operato dell’Arma dei Carabinieri nella provincia, riconoscendone il ruolo essenziale nella tutela della legalità, della sicurezza e della coesione sociale dell’intera comunità salentina.



Lecce, 27 maggio 2026



Category: Cronaca