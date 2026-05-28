LE IDEE / ITALIANO, LINGUA DI LIBERTA’

(Rdl) _______________ FONTE: TELEVIDEO ___________

“L’italiano è una lingua di libertà”. Citando la scrittrice Edith Bruck, il presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi, inaugura la nuova sede della scuola d’italiano a Roma. “L’italiano non è una lingua imperiale, non è l’inglese o il cinese, né il francese o lo spagnolo.Non è una lingua che si è imposta con la dominazione coloniale, ma non è neanche provinciale: ha una profondità storica e culturale”, ha detto. L’italiano è una lingua che “in questo momento storico suscita una forte attrazione”, dal momento che “tanti chiedono di impararla”.

Category: Costume e società, Cultura