NOVITA’ EDITORIALI / SILVIO SOSIO, UN GRANDE FUTURO ALLE SPALLE

di Raffaele Polo ________________

Curata da Franco Ricciardiello, Laura Coci e Roberto Del Piano, esce l’antologia di racconti di Silvio Sosio, autore recalcitrante con un forte sentimento del contrario, “Seduto a un metro dalla fine del mondo” (Delos, 308 pagg. 20 euro).

Ed è Laura Coci che nella sua postfazione così presenta il lavoro di questo autore:

“Il sentimento del contrario innerva la narrativa di Silvio Sosio senza soluzione di continuità, dai primi racconti degli anni Ottanta agli editoriali nascosti scritti per Robot in tempi assai recenti.

Del resto – è noto – la migliore fantascienza guardando al futuro si propone di dare risposta agli interrogativi del presente, e del passato più remoto: la ricerca del senso, i bizzarri voleri del caso, la tragedia insita nell’esistenza umana e, soprattutto, il contrasto tra la realtà (ammesso che esista) e le illusioni consolatorie che uomini e donne nutrono per continuare a vivere in una condizione alienata e contraddittoria, inesorabilmente destinata a peggiorare. Se a Luigi Pirandello si uniscono le suggestioni di un’umanità (quasi umanità, non umanità) disgregata e fallimentare mediate dall’opera di Philip K. Dick, l’orizzonte nel quale spazia Silvio Sosio si fa più definito”.

Non solo immaginazione, dunque, ma anche e soprattutto riflessione: il comico vira al malinconico; il contrasto tra il mondo quale appare e il mondo quale, forse, è, si fa dissonante; la realtà si frantuma né è dato ricomporla; l’interpretazione è lasciata a chi legge, senza che lo scrittore le attribuisca un valore etico, o stabilisca ove si trovi – come afferma Pirandello medesimo – «la ragion relativa e il giusto e il bene».

Dopo un quarto di secolo da editore, è arrivato anche il momento di Silvio Sosio scrittore. Un momento in realtà che si colloca principalmente nel passato, negli anni Ottanta e Novanta. Poi gli sbocchi narrativi di Sosio sono diventati brevissimi sbuffi, racconti di una pagina o due, a volte finti editoriali di /Robot/ scritti come veri e proprie /flash fiction/.

Uno scrittore con un grande futuro alle spalle e che alle spalle sarebbe rimasto se non per l’impegno di Franco Ricciardiello, Laura Coci e Roberto Del Piano, che hanno fatto un lavoro certosino di recupero e revisione di tutti i racconti di fantascienza (sono stati lascianti da parte, per fortuna, un paio di orridi racconti di heroic fantasy). Ed ecco quindi il volume: una raccolta di racconti spesso venati di humor nero, pessimisti ma non deprimenti. Spesso ironici. A volte cattivi.

L’autore, recalcitrante – perché ha opposto una certa resistenza all’idea di questa pubblicazione – ha, come il mondo, un grande futuro alle spalle, e del mondo vede vicina la fina, ma non si scompone e se ne sta lì accanto seduto a vedere che succede.

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