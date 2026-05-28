PRETE DELLA DIOCESI DI UGENTO – SANTA MARIA DI LEUCA ARRESTATO CON L’ACCUSA DI ABUSI SESSUALI SU MINORE

(Rdl) _________________ Un sacerdote di 69 anni della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca è stato arrestato dai Carabinieri e si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm della Procura della Repubblica di Lecce Erika Masetti.

L’accusa è di molestie sessuali su un minorenne.

Le indagini erano partite dopo la denuncia presentata dalla madre, che riferiva di abusi che sarebbero avvenuti nelle strutture ecclesiastiche durante pratiche di esorcismo.

L’esorcismo è un’azione liturgica prevista dalla Chiesa in cui un sacerdote autorizzato dal proprio vescovo compie preghiere e riti di liberazione dallo spirito del diavolo (nella nostra foto di copertina, una scena del film “L’esorcista” di William Friedkin del 1973)

In una nota ufficiale inviata questa mattina alla stampa, la Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca

“esprime profondo dolore nell’apprendere il presunto coinvolgimento di un proprio presbitero in fatti integranti il delitto di abuso su uno studente di scuole superiori. Mentre manifesta vicinanza e attenzione verso il giovane e la sua famiglia, la Diocesi chiede perdono per eventuali responsabilità del presbitero. Confida nell’operato della Magistratura, assicura la massima disponibilità e collaborazione nella verifica dei fatti, in conformità alle procedure previste e alla normativa canonica e auspica, al più presto, il chiarimento della dolorosa vicenda”.





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