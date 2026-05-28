SAN VITO DEI NORMANNI, TRAGICO SCONTRO SULLA PROVINCIALE: MUORE UNA DONNA, GRAVE LA FIGLIA

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Ieri sera c’è stato un tragico incidente lungo la strada provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni, in località contrada Canali. Tre vetture sono rimaste coinvolte in un impatto particolarmente violento che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di due persone.

Le auto interessate nello scontro sono una Volkswagen Polo, una Lancia Y e una Renault Clio. Lo schianto è avvenuto in circostanze al vaglio degli inquirenti, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Ad avere la peggio è stata la conducente della Lancia Y, deceduta sul colpo o poco dopo l’impatto a causa delle gravi lesioni riportate.

La vittima è Maria Rosaria Console, 54 anni, di San Vito dei Normanni.

Nello stesso veicolo viaggiava anche la figlia di 25 anni, rimasta ferita in modo serio e trasportata d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale Perrino di Brindisi, dove si trova ricoverato anche un altro automobilista coinvolto nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con quattro ambulanze, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale. Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse a causa della violenza dell’impatto e della presenza dei mezzi incidentati sulla carreggiata.

I vigili del fuoco hanno lavorato per liberare i feriti dalle lamiere, mentre le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro ed accertarne eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di emergenza e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti, il tratto di strada provinciale è stato temporaneamente chiuso al traffico.

A San Vito dei Normanni c’è grande cordoglio. I due candidati a sindaco in campagna elettorale per il ballottaggio, hanno sospeso le attività politiche in segno di lutto.

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