RAFFORZATA LA COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO E LA GUARDIA DI FINANZA

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Nuovo passo avanti nella cooperazione tra Governo e Guardia di Finanza. Nella giornata di oggi, a Palazzo Chigi, è stato ufficialmente siglato un accordo istituzionale destinato a consolidare il coordinamento operativo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Corpo delle Fiamme Gialle su diverse materie considerate strategiche per il Paese.

A sottoscrivere il protocollo sono stati il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, Carlo Deodato, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, generale Andrea De Gennaro. L’intesa punta a creare un sistema di collaborazione stabile e continuativo, con l’obiettivo di rendere più efficaci le attività di controllo, analisi e supporto nei procedimenti di particolare rilevanza nazionale.

Tra gli ambiti interessati dall’accordo figurano le istruttorie legate ai poteri speciali dello Stato, noti come “Golden Power”, utilizzati per tutelare gli asset strategici italiani. Prevista inoltre una cooperazione nelle procedure riguardanti i contrasti tra enti pubblici nell’ambito delle valutazioni di impatto ambientale.

Il protocollo coinvolge anche le attività relative alla gestione delle risorse provenienti dall’otto per mille Irpef destinato allo Stato, settore nel quale sarà rafforzato il monitoraggio e lo scambio di informazioni.

L’accordo stabilisce inoltre la possibilità di individuare congiuntamente le aree di maggiore interesse operativo, promuovendo attività condivise di raccolta dati, analisi e osservazione, oltre a forme di collaborazione tecnica e informativa finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nel rafforzamento del rapporto tra istituzioni centrali e Guardia di Finanza, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle attività di vigilanza e tutela degli interessi strategici nazionali.

Category: Cronaca