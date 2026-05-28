ALLISTE, LA FINANZA SEQUESTRA STRUTTURA TURISTICA ABUSIVA

Report del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari ______________

I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli, nell’ambito di un’articolata attività di contrasto ai reati ambientali e in applicazione della normativa prevista dal Testo Unico sull’Edilizia, hanno individuato e sottoposto a controllo, nel comune di Alliste, una struttura turistico-ricreativa adibita a chiosco bar.

A seguito degli accertamenti eseguiti dalle Fiamme Gialle, sono emerse gravi difformità tra le opere realizzate e quelle autorizzate. Gli interventi, oltre a risultare privi delle necessarie concessioni, hanno comportato un rilevante impatto ambientale, anche a causa dell’utilizzo di materiali differenti da quelli dichiarati allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Nel corso dell’attività ispettiva, i Finanzieri hanno inoltre accertato l’occupazione abusiva di un’area demaniale, adibita arbitrariamente a parcheggio e isola ecologica. È stata altresì rilevata la realizzazione non autorizzata di una pedana destinata a sostenere una cisterna fuori terra per l’approvvigionamento di acqua potabile.

L’operazione si è conclusa con il sequestro probatorio di un’area complessiva di circa 300 mq. e con il deferimento del titolare della struttura alla competente Autorità giudiziaria.

L’attività svolta, che si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio, conferma il costante impegno della Guardia di finanza nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti di natura ambientale, sia a terra sia in ambiente marino, nell’interesse della collettività.

Nulla osta A.G.: concesso

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