TENTANO IL COLPO IN UNA VILLETTA, BLOCCATI DAI RESIDENTI: MOMENTI DI FORTE TENSIONE A MERINE

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Attimi di caos e grande agitazione nella serata di ieri a Merine, dove due presunti ladri sono stati sorpresi mentre cercavano di introdursi in una villetta della zona. L’episodio si è verificato intorno alle 20 in via Mameli.

Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini sarebbero stati scoperti durante il tentativo di furto direttamente dai residenti dell’abitazione e da alcuni vicini, che sarebbero riusciti a fermarli all’interno del giardino della casa prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La notizia si è diffusa rapidamente nel quartiere, richiamando numerose persone davanti all’abitazione. In pochi minuti si è formato un consistente assembramento di cittadini esasperati dai continui episodi di criminalità nella zona, con momenti di forte tensione che hanno reso necessario l’intervento immediato dei carabinieri.

Sul posto sono giunte diverse pattuglie dell’Arma, impegnate a contenere la folla e a riportare la calma. Vista la situazione particolarmente delicata, i militari hanno richiesto ulteriori rinforzi per evitare che la rabbia dei presenti degenerasse in episodi di violenza nei confronti dei sospettati.

I due uomini, ritenuti responsabili del tentato furto, sono stati messi in sicurezza all’interno dell’abitazione e sorvegliati dai carabinieri in attesa delle procedure di identificazione e degli eventuali provvedimenti giudiziari.

La situazione, dopo diversi minuti di tensione, è tornata gradualmente sotto controllo grazie alla presenza delle forze dell’ordine.

Category: Cronaca