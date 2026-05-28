TREPUZZI, I CARABINIERI TROVANO ARMI E MUNIZIONI, UN UOMO ARRESTATO

(f.f.) _________________ Ieri, a Trepuzzi, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni, del paese, con precedenti, accusato di detenzione abusiva di armi e possesso di arma clandestina.

L’intervento è scaturito durante un ordinario servizio di controllo del territorio, quando i militari hanno notato un SUV, risultato a noleggio, con a bordo un soggetto, il cui atteggiamento è apparso subito sospetto.

La conseguenti perquisizioni personale e veicolare hanno consentito di trovare una pistola calibro 9 completa di caricatore con sette proiettili, oltre a un borsello contenente ulteriori trentasette cartucce dello stesso calibro.



L’attività investigativa è stata immediatamente estesa all’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno rinvenuto una pistola a salve calibro 9 priva del tappo rosso, con caricatore inserito contenente dieci cartucce a salve, nonché due telefoni cellulari sottoposti a sequestro per gli ulteriori accertamenti del caso.



Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Indagini ancora in corso.



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