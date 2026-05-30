DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE, MUORE MOTOCICLISTA DI ALESSANO
(Rdl) ________________
Drammatico incidente mortale ieri sera sulla statale Maglie – Santa Maria di Leuca nei pressi di San Dana, frazione di Gagliano del Capo. La vittima è Alessandro Cappello, 40 anni, di Alessano, gestore di una lavanderia, sposato, due figlie piccole.
Per cause ancora da accertare, la moto Ducati che guidava, si è scontrata con un furgone Volkswagen, sbandando, finendo fuori strada e schiantandosi contro il muretto a secco di un uliveto.
L’impatto è stato violento e per lui fatale. E’ morto sul colpo. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimarlo.
Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità. La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine.
In un messaggio postato sulla sua pagina Facebook, il Comune di Alessano ha comunicato che
“a causa del grave lutto che ha colpito la nostra Comunità, la Festa dello Sport prevista per domani 31 Maggio è rinviata. Ci stringiamo attorno alle famiglie del nostro giovane concittadino tragicamente scomparso”.
Category: Cronaca