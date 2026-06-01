CONTROLLI ANTIDROGA DELLA POLIZIA DI STATO NELLA PROVINCIA DI LECCE

Report della Questura di Lecce _______________

Polizia di Stato di Lecce: una denuncia per spaccio e due segnalati per possesso di stupefacenti​

Anche la scorsa settimana, la Polizia di Stato ha messo in campo un articolato dispositivo di prevenzione e controllo del territorio nella provincia di Lecce. Le attività si sono concentrate in particolare nei comuni di Copertino, Gallipoli, Nardò, Racale e Taviano.

L’intensificazione dei servizi, disposta dal Questore Giampietro Lionetti, ha avuto come obiettivo principale la prevenzione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati contro il patrimonio, alla criminalità minorile e alle criticità riscontrate nei pressi di alcuni esercizi commerciali.

Per garantire un controllo più capillare ed efficace, sono stati impiegati equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale, coordinati dai Commissariati di Pubblica Sicurezza. Le pattuglie hanno presidiato i luoghi abitualmente frequentati da persone pregiudicate o ritenute pericolose.

Nel complesso, sono state identificate 3.856 persone e controllati 1.687 veicoli.

Sono stati inoltre effettuati controlli degli avventori presso quattro bar nel comune di Nardò, con la contestazione di un illecito amministrativo per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione. Gli agenti del Commissariato di Nardò hanno operato insieme alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Locale di Nardò e Copertino, elevando dieci sanzioni per violazioni al codice della strada.

Verifiche sono state svolte anche a Taviano, in un bar, e a Racale, sempre presso un bar.

Nella tarda serata del 31 maggio 2026, la Squadra Mobile della Questura di Lecce ha denunciato in stato di libertà un uomo di 46 anni, residente a Ruffano, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’attività investigativa ha fatto emergere che il 46enne, già gravato da precedenti specifici, avrebbe svolto un’attività di spaccio avvalendosi di una struttura ricettiva tipo B&B situata a Ruffano.

Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno notato l’uomo mentre si dirigevano verso il centro storico di Ruffano, così è stato fermato e controllato.

Durante la perquisizione, il 46enne è stato trovato in possesso delle chiavi di una stanza della struttura. All’interno dell’alloggio a lui riconducibile, nel cassetto di un comodino, sono stati rinvenuti due panetti di hashish, per un peso complessivo di 133,75 grammi.

Alla luce degli elementi raccolti, il cittadino straniero è stato informato della sua iscrizione nel registro degli indagati per detenzione ai fini di spaccio. La sostanza stupefacente sequestrata è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella stessa serata, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno segnalato alla Prefettura due uomini, maggiorenni, per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Lecce, 1° giugno 2026

Category: Cronaca