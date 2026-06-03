RESOCONTO DELLA PREFETTURA SULLA FESTA DELLA REPUBBLICA A LECCE

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce ________________

Si sono concluse con uno straordinario successo di pubblico le celebrazioni provinciali per l’80° Anniversario della nascita della Repubblica Italiana, organizzate dalla Prefettura di Lecce. Una giornata intensa che ha saputo coniugare l’alto valore istituzionale delle onorificenze mattutine con la bellezza e l’energia della cultura salentina espressa sul palco in serata.

La manifestazione ha preso il via ieri mattina in Piazza Italia con il consueto Alzabandiera e gli Onori ai caduti, per poi spostarsi nella splendida cornice del Teatro Apollo per la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), uno dei momenti centrali delle celebrazioni provinciali per l’80° Anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Qui sono state consegnate 74 onorificenze, conferite con i Decreti del Presidente della Repubblica del 2 giugno e del 27 dicembre 2025, oltre a una Medaglia d’Argento al merito civile, un’onorificenza di vittima del terrorismo e un attestato di Pubblica Benemerenza al merito civile. I riconoscimenti sono andati a donne e uomini dell’intera società salentina che si sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, della scuola, della sanità, dell’imprenditoria, della sicurezza e nel disimpegno di pubbliche cariche e attività sociali.

L’evento è stato arricchito dagli intermezzi musicali eseguiti dall’Orchestra “Sistema Musica Arnesano”, diretta dal Maestro Alfonso Girardo.

Nel corso della cerimonia mattutina, il Prefetto di Lecce ha rivolto un profondo e articolato discorso ai presenti, delineando l’azione della Prefettura e delle istituzioni locali in stretta aderenza ai principi costituzionali. Il Prefetto ha dapprima rievocato lo storico Referendum del 2 giugno 1946 che segnò la fine della dittatura fascista e l’inizio della democrazia. Un accento particolare è stato posto sul debutto del suffragio universale e sul ruolo decisivo delle 21 donne dell’Assemblea Costituente, che diedero voce ai diritti di uguaglianza sostanziale e dignità per secoli negati. Richiamando l’art. 2 della Costituzione, sono stati citati i traguardi della rete solidale salentina (come i 23 mila euro raccolti per l’Emporio della solidarietà), i progetti di riqualificazione edilizia e alloggi temporanei per le fragilità, nonché le iniziative di inclusione lavorativa per i detenuti in sinergia con la Direzione del Carcere e gli stabilimenti balneari. Il Prefetto ha evidenziato l’elaborazione di 18 proposte formative contro le devianze che hanno coinvolto oltre 60 istituti scolastici, i patti contro la dispersione scolastica e i percorsi di inserimento lavorativo e supporto alle donne vittime di violenza. Nella zona stadio nasceranno inoltre un laboratorio culturale universitario e una “palestra della legalità” gestita con le Fiamme Oro. Sul fronte della legalità economica, sono state ricordate le intense attività di prevenzione antimafia nel settore turistico-alberghiero (con 500 richieste istruttorie e revoche di licenze a soggetti legati alla criminalità organizzata), il recupero di oltre 600 mila euro di tassa di soggiorno grazie all’emersione di 3 mila strutture ricettive fantasma e l’azione deterrente contro le occupazioni abusive. Il Prefetto ha ringraziato i volontari delle associazioni d’arma per i servizi di protezione alle guardie mediche e per il controllo di vicinato. Infine, ha menzionato i progetti strategici per lo sviluppo, come la governance anticaporalato della foresteria Boncuri, la prossima riapertura dello scalo merci di Surbo e il superamento dei nodi amministrativi per migliaia di progetti finanziati dal PNRR.

Rivolgendosi direttamente ai nuovi Cavalieri e Benemeriti della Repubblica, il Prefetto ha espresso la gratitudine dello Stato: “Voi siete esempi virtuosi di integrità morale, impegno e dedizione. Con i vostri comportamenti avete disegnato delle mappe valoriali che hanno una forza educativa straordinaria per i nostri giovani. Questo diploma vi dà nuova linfa ed energia per proseguire nell’azione al servizio del bene comune. I premiati di oggi rappresentano la bellezza di quel pragmatismo etico che non resta indifferente, ma partecipa in silenzio alla vita democratica della comunità: un eroismo concreto che, traendo quotidiana ispirazione dalla Costituzione, custodisce la sicurezza e la libertà del nostro territorio“.

I festeggiamenti sono proseguiti e si sono conclusi in serata presso il Teatro Politeama Greco con il concerto gratuito “Armonie della Repubblica”, che ha registrato il tutto esaurito.

L’evento serale, aperto alla cittadinanza, si è trasformato in una vera e propria festa della comunità grazie al coinvolgimento dei migliori artisti e delle eccellenze musicali del territorio, quali l’Ensemble del Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, la violoncellista Ludovica Rana, l’Orchestra della Fondazione Notte della Taranta, con la direzione artistica del sassofonista Raffaele Casarano e di Locomotive Impresa Sociale ETS. Sul palco si sono alternate voci, suoni e talenti locali che hanno reinterpretato non solo i grandi classici della tradizione italiana, ma hanno anche saputo omaggiare la cultura salentina, creando un ponte perfetto tra l’identità locale e l’orgoglio nazionale.

La risposta entusiasta dei cittadini, che hanno riempito il teatro in ogni ordine di posto, ha confermato il profondo legame del territorio con i valori della Repubblica, celebrati quest’anno all’insegna dell’arte, della coesione sociale e della partecipazione condivisa.

Lecce, 3 giugno 2026

IL VICECAPO DI GABINETTO

Federico

Category: Cronaca