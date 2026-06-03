SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi ____________

Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di Francavilla Fontana ha condotto un servizio straordinario ad “alto impatto”. L’attività ha interessato le zone della “movida” e i luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza urbana, al contrasto dei reati contro il patrimonio, la persona e delle truffe, specialmente quelle ai danni di anziani.

Nel corso del servizio, a Francavilla Fontana: i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno: arrestato un uomo per evasione poiché, sebbene sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, in particolare nei pressi di un bar nel centro storico della città, in violazione delle prescrizioni imposte con il provvedimento a cui è sottoposto;

denunciato un giovane per sottrazione di cose sottoposte a sequestro poiché, affidatario della propria autovettura sequestrata amministrativamente e destinataria di un decreto di confisca emesso dall’Autorità Amministrativa, avrebbe arbitrariamente spostato e disperso il veicolo; i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato una ragazza in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Lecce, dovendo espiare una pena residua di mesi 8 e giorni 12 di reclusione per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, commesso a Francavilla Fontana tra il 2019 e il 2020.

A Oria, i Carabinieri della locale Stazione hanno: arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione e contestuale decreto di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brindisi a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte con la misura alternativa cui era sottoposto; denunciato a piede libero due uomini originari della provincia di Caserta per il reato di truffa poiché, con artifizi e raggiri, proponendo fittiziamente la vendita on-line di materiali di ricambio per autovetture, mai spediti, avrebbero indotto la vittima ad effettuare il pagamento, tramite bonifico, della somma di € 1.500,00.

A Erchie, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato una donna per il reato di truffa. La stessa, spacciandosi per un appartenente alla Polizia Postale, dopo aver contattato telefonicamente la vittima e aver sostenuto che quest’ultima non avesse effettuato alcuni pagamenti dovuti, l’ha convinta a eseguire un bonifico bancario di alcune centinaia di euro per sanare il presunto debito maturato.

A Villa Castelli, i Carabinieri della locale Stazione – insieme ai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Brindisi e del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Taranto – hanno denunciato e sanzionato amministrativamente la titolare di un bar. Nel corso dell’ispezione, infatti, i militari hanno accertato la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori e il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari generali e specifici.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.

Category: Cronaca