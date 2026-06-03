DAGLI ARRESTI DOMICILIARI AL CARCERE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto ____________

Nella mattinata del 1° giugno 2026, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 44enne tarantino, presunto responsabile dei reati di evasione, ricettazione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché resistenza e lesioni. L’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Durante i controlli sul territorio, i militari dell’Arma lo avrebbero individuato mentre percorreva le vie del centro cittadino alla guida di un’autovettura risultata rubata nel capoluogo jonico il precedente 30 maggio. Alla vista della pattuglia, il 44enne avrebbe immediatamente abbandonato il veicolo tentando una rocambolesca fuga a piedi tra le strade del centro. Raggiunto dai Carabinieri, avrebbe opposto una violenta resistenza, colpendo i militari con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. La fuga sarebbe poi proseguita all’interno di un condominio, dove si sarebbe sviluppato un inseguimento tra scale, balconi e terrazze. Solo grazie al tempestivo intervento di un secondo equipaggio dell’Arma, l’uomo sarebbe stato definitivamente raggiunto, bloccato e messo in sicurezza. Condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Taranto per gli accertamenti di rito, il 44enne è stato arrestato. Al termine delle formalità e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto Si rappresenta che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per l’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

Category: Cronaca