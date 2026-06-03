SOLETO, RINVENUTO ARSENALE PIROTECNICO PRIMA DELLA GARA

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Un ingente quantitativo di materiale pirotecnico è stato scoperto e sequestrato dalle forze dell’ordine poche ore prima di un importante incontro calcistico valido per i playoff del campionato di Seconda Categoria. Il ritrovamento è avvenuto domenica scorsa nelle vicinanze dell’impianto sportivo comunale di Soleto, dove era in programma la sfida tra la formazione locale e il Melissano.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Maglie, impegnati in uno specifico servizio di vigilanza predisposto per garantire il regolare svolgimento dell’evento sportivo. I controlli preventivi sono stati intensificati alla luce di recenti episodi di tensione e disordini verificatisi in occasione di manifestazioni calcistiche disputate nel territorio.

Durante le verifiche effettuate nelle aree adiacenti allo stadio, i militari hanno individuato un consistente quantitativo di artifici pirotecnici lasciati all’esterno della struttura. In particolare sono stati recuperati circa cinquanta fumogeni e oltre venti petardi di grosse dimensioni, considerati potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica.

Il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro per impedirne qualsiasi utilizzo durante l’incontro. Successivamente gli artifici sono stati affidati agli specialisti artificieri del Comando provinciale, incaricati delle operazioni di messa in sicurezza e della successiva distruzione secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Gli investigatori ritengono che il materiale potesse essere destinato a essere utilizzato in occasione della gara, ma al momento non sono emersi elementi certi sull’identità delle persone che lo avrebbero abbandonato nella zona. Proprio per questo motivo sono stati avviati ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a individuare eventuali responsabili e a ricostruire con precisione la provenienza degli articoli sequestrati.

Nonostante il ritrovamento, la partita si è svolta regolarmente e senza particolari criticità. Le misure di sicurezza predisposte hanno consentito il regolare afflusso degli spettatori e il normale svolgimento della competizione, senza episodi di violenza o turbative dell’ordine pubblico.

Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria competente, mentre le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Gli accertamenti si concentrano anche sull’eventuale coinvolgimento di gruppi organizzati di tifosi e sulla possibile destinazione del materiale pirotecnico rinvenuto nei pressi dell’impianto sportivo.

L’episodio conferma l’attenzione sempre più alta delle forze dell’ordine nei confronti degli eventi sportivi, soprattutto nelle fasi più delicate dei campionati, quando la partecipazione del pubblico aumenta e il rischio di comportamenti pericolosi richiede controlli accurati e capillari.

Category: Cronaca