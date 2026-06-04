CASARANO, ASSALTO ARMATO IN UN POLIAMBULATORIO: BANDITI IN FUGA

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Momenti di forte tensione ieri sera a Casarano, dove un gruppo di malviventi ha preso di mira una struttura sanitaria privata situata in via Santa Chiara. I responsabili, quattro persone in totale, sono attualmente ricercati dalle forze dell’ordine.

L’episodio si è verificato intorno alle 18.30. Secondo una prima ricostruzione, tre individui con il volto travisato hanno fatto ingresso all’interno del centro diagnostico dopo essere giunti sul posto a bordo di una Fiat Panda grigia. Uno dei rapinatori impugnava un fucile, mentre un altro era armato di coltello. Il quarto componente della banda sarebbe invece rimasto all’esterno, pronto a garantire la fuga.

Una volta entrati nella struttura, i malviventi si sono diretti verso l’area dedicata all’accettazione e ai pagamenti delle prestazioni sanitarie. Sotto la minaccia delle armi, il personale presente è stato costretto a consegnare il denaro custodito nelle casse.

Completata l’azione criminosa, durata pochi minuti, il gruppo si è allontanato rapidamente. Il bottino ammonterebbe a circa 1.900 euro.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita durante l’assalto e non risultano esplosi colpi d’arma da fuoco. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Nel corso delle ricerche, i militari hanno rinvenuto il veicolo utilizzato per la rapina nelle campagne alla periferia di Collepasso. Dagli accertamenti è emerso che l’automobile era stata rubata alcune ore prima nel territorio di Cutrofiano.

Gli investigatori stanno ora raccogliendo le testimonianze delle persone presenti al momento dei fatti e stanno esaminando le registrazioni degli impianti di videosorveglianza della zona, nella speranza di acquisire elementi utili per risalire all’identità dei quattro fuggitivi e ricostruire con precisione tutte le fasi del colpo.

Category: Cronaca