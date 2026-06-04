LECCE CELEBRA IL 212° ANNIVERSARIO DELL’ARMA DEI CARABINIERI TRA STORIA E IMPEGNO PER LA LEGALITA’

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Lecce si appresta a ospitare una significativa cerimonia istituzionale in occasione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, un appuntamento che rappresenta un momento di celebrazione ma anche di riflessione sul ruolo storico dell’istituzione al servizio dello Stato e dei cittadini.

L’evento si svolgerà il prossimo 5 giugno alle ore 20.00 nella cornice del chiostro di Palazzo dei Celestini, sede simbolica delle istituzioni provinciali, che per l’occasione sarà illuminato e valorizzato in un contesto solenne dedicato alla memoria e alla vicinanza tra Arma e comunità locale.

La ricorrenza vedrà la partecipazione delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio salentino, insieme a una nutrita rappresentanza del mondo scolastico. Proprio gli studenti avranno un ruolo centrale nell’iniziativa, a testimonianza dell’attenzione costante dell’Arma verso la formazione delle nuove generazioni e la diffusione della cultura della legalità. Nel corso dell’anno, infatti, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ha portato avanti numerosi progetti educativi in collaborazione con gli istituti scolastici, promuovendo valori come il rispetto delle regole, la cittadinanza attiva e la convivenza civile.

Durante la cerimonia saranno resi gli onori ai gonfaloni della Provincia e di diversi Comuni del territorio, tra cui Lecce, Gallipoli, Maglie, Tricase, Casarano e Campi Salentina, oltre ai labari delle associazioni combattentistiche e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con la presenza anche del gruppo delle Benemerite. Un insieme di presenze che sottolinea il forte legame tra memoria storica, istituzioni e identità collettiva.

Prevista anche la schieramento di una compagnia in uniforme, composta da militari in Grande Uniforme Storica e da rappresentanti delle articolazioni territoriali e specialistiche dell’Arma operanti nella provincia. Una rappresentazione che evidenzia sia la tradizione sia l’evoluzione operativa dell’istituzione nel corso del tempo, in risposta ai cambiamenti della società.

Uno dei momenti centrali dell’evento sarà la consegna delle onorificenze ai militari che si sono distinti nel servizio, riconoscimento del lavoro quotidiano svolto con dedizione, spirito di sacrificio e professionalità a tutela della sicurezza pubblica e della collettività.

La serata si concluderà con un momento musicale affidato all’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, che offrirà un’esibizione pensata per unire istituzioni e cittadini attraverso il linguaggio universale della musica, suggellando la celebrazione con un’atmosfera di condivisione e partecipazione.

Il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri si conferma così non soltanto una ricorrenza formale, ma un’occasione per ribadire il valore di un’istituzione che, da oltre due secoli, rappresenta un punto di riferimento costante per la sicurezza, la legalità e la coesione sociale del Paese.

Category: Cronaca