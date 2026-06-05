DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 5 GIUGNO 2026
Buongiorno!
Oggi è venerdì 5 giugno 2026.
San Bonifacio.
A Brindisi il presidente della Comunità Ellenica del Grande Salento Ioannis Davilis compie 73 anni: auguri di buon compleanno!
Come oggi, nel 1224, Federico II di Svevia fonda l’ Università degli Studi di Napoli.
1940 – Il governo canadese dichiara illegali le organizzazioni naziste, fasciste e comuniste e ne imprigiona i capi.
1989 – Durante la protesta di piazza Tienanmen, nota anche come Primavera democratica cinese, il Rivoltoso Sconosciuto si para davanti ai carri armati per bloccarli. Diventerà il simbolo della rivolta (nella rubrica di ieri), prima e dopo repressa nel sangue dai militari del regime comunista.
Proverbio salentino: SE ULITI PASSATI LA VITA CUNTIENTI TOCCA STATI LARGHI TE LI PARIENTI
Se volete passare la vita contenti dovete stare alla larga dai parenti. Ognuno parta dalla proprie esperienze e tiri le somme.
I parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più ti fanno male.
(Totò)
Gli Italiani, questo popolo di santi, di poeti, di navigatori, di nipoti, di cognati.
(Ennio Flaiano)
I parenti sono soltanto una banda di noiosi, totalmente sprovvisti di savoir vivre, e altrettanto inetti per quanto riguarda la scelta del momento di morire.
(Oscar Wilde)
Category: Costume e società