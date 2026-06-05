CONTROLLI AMMINISTRATIVI DELLA POLIZIA DI STATO IN PROVINCIA DI BRINDISI

Report della Questura di Brindisi _______________

La Polizia di Stato, nel corso degli ultimi due mesi, in adesione alla circolare del Capo della Polizia inerente alla verifica delle modalità di esercizio delle attività autorizzate e sulla permanenza nel tempo dei requisiti richiesti, ha effettuato svariati controlli ai gestori di esercizi pubblici presenti sul territorio provinciale.

La Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Brindisi ha verificato 50 strutture ricettive e 22 esercizi pubblici (bar con slot machine e videolotterie-VLT).

A seguito di ciò sono state revocate 3 SCIA per esercizio non a norma di attività di pubblico spettacolo, sono state chieste 4 sospensioni della SCIA ai Comuni di appartenenza e sono state elevate 4 sanzioni amministrative.

Si procederà inoltre al deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di 2 persone per violazione apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e per false dichiarazioni in attestazioni. Sono in corso attività istruttorie per verificare di altre posizioni.

Taluni controlli sono stati svolti in stretta collaborazione con personale del SIAN della ASL di Brindisi e dell’Agenzia dei Monopoli e Dogane.

L’attività di verifica ha riguardato anche 8 Istituti di vigilanza privata e di investigazione, non riscontrando alcuna anomalia.

Con l’avvio della stagione estiva, si coglie l’occasione per ribadire l’obbligo per le strutture ricettive e quindi anche per i titolari di B&B, case vacanza, campeggi, di inserire sul portale “Alloggiati Web” (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/), entro le 24 ore dall’arrivo, le generalità degli ospiti, con un documento idoneo ad attestare l’identità munito della fotografia del titolare; per i soggiorni inferiori a 24 ore, invece, vi è l’obbligo di comunicazione entro le 6 ore dall’arrivo; le credenziali di accesso sono fornite ai richiedenti direttamente dalla Questura le cui indicazioni sono consultabili sul sito della Questura di Brindisi – Servizi – Carta dei Servizi – Alloggiati Web.

Infine, la Polizia di Stato ribadisce che non sono consentite forme di check-in a distanza o da remoto ovvero mediante strumenti telematici o elettronici o piattaforme social.

Brindisi, 5 giugno 2026

Category: Cronaca