NASCE L’ASSOCIAZIONE COMITATO NO BURGESI: DA COMITATO SPONTANEO A ENTE UFFICIALMENTE COSTITUITO
Riceviamo e volentieri pubblichiamo _____________
Ugento, 5 giugno 2026,
da oggi il Comitato No Burgesi cambia volto: con il completamento di tutte le procedure burocratiche e la registrazione formale, il gruppo si è ufficialmente costituito come Associazione. Evolutosi dal precedente comitato spontaneo, il sodalizio si dota ora di uno statuto, di un apparato direttivo e di una struttura definita: un passaggio fondamentale per dare ancora più forza e continuità a una battaglia che prosegue senza arretramenti. L’assemblea dei soci ha ratificato le cariche sociali, nominando alla Presidenza il Dott. Antonio Nuzzo.
MISSIONE E OBIETTIVI STRATEGICI
La nascita dell’Associazione conferma e rafforza la missione originaria, concentrandosi sui tre obiettivi non negoziabili per la vicenda di Burgesi:
– L’annullamento della delibera n. 130/2025 sulla sopraelevazione della discarica;
– La chiusura definitiva dell’impianto di Burgesi;
– La bonifica dei siti interessati.
L’associazione Comitato No Burgesi ODV dichiara con fermezza che non si arrenderà fino a quando questi obiettivi non saranno raggiunti. In questa nuova veste, l’Associazione assumerà il ruolo di presidio e di costante monitoraggio sul territorio: interloquiremo in maniera continua con le amministrazioni comunali, provinciali e regionali, ponendoci come ponte di comunicazione e di controllo vigile su tutte le iniziative intraprese dagli enti. Con la finalità di tutelare la salute e il territorio, non ci limiteremo al monitoraggio, ma avanzeremo proposte concrete e intraprenderemo le necessarie battaglie legali per ogni caso che richieda una difesa rigorosa.
Grazie alla nuova veste associativa, l’impegno sarà ancora più costante e avvarremo di mezzi più importanti, avvalendoci di esperti, consulenze tecniche e azioni legali mirate, sia a livello locale che in ambiti più ampi, per rendere ogni azione più incisiva. L’Associazione non si limiterà ad affrontare solo le problematiche relative a Burgesi e al territorio locale, ma il raggio di intervento si espanderà anche fuori attraverso gemellaggi con altri territori, collaborazioni e progetti con enti, università e comunità, al fine di sensibilizzare i territori attraverso forme di educazione ambientale e contribuire a creare una rete di associazioni e cittadini, per una azione più efficace e decisiva.
COME SOSTENERE LA CAUSA E TESSERAMENTO ONLINE
Il Comitato No Burgesi invita tutti i cittadini, i professionisti e chiunque desideri supportare concretamente questo progetto – sia dal territorio locale che da altre province, regioni o dall’estero – ad unirsi all’Associazione. Le adesioni sono aperte a tutti coloro che intendono partecipare attivamente a questa battaglia. È possibile scegliere tra due categorie:
– Socio Semplice: Quota associativa annuale di 10 € Tesseramento online al link:
https://forms.gle/cqZHLcMEQ3wuxfPJ7
– Sostenitore: Contributo volontario libero (Link per il versamento:
https://forms.gle/dwgQnTpnsAg9pVeN7
Più determinato che mai, il Comitato No Burgesi prosegue la sua battaglia. L’impegno resta quello di tutelare il nostro ambiente con serietà, competenza e tenacia per e con la nostra comunità, fino a quando non avremo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati.
PER CONTATTI E INFORMAZIONI:
Sito internet:
E-mail: comitatonoburgesi@gmail.com
Pagina Facebook: @comitatoassociazioninoburgesi
Antonio Nuzzo
Presidente Associazione Comitato No Burgesi ODV
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