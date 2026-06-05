NASCE L’ASSOCIAZIONE COMITATO NO BURGESI: DA COMITATO SPONTANEO A ENTE UFFICIALMENTE COSTITUITO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo _____________

Ugento, 5 giugno 2026,

​da oggi il Comitato No Burgesi cambia volto: con il completamento di tutte le procedure burocratiche e la registrazione formale, il gruppo si è ufficialmente costituito come Associazione. Evolutosi dal precedente comitato spontaneo, il sodalizio si dota ora di uno statuto, di un apparato direttivo e di una struttura definita: un passaggio fondamentale per dare ancora più forza e continuità a una battaglia che prosegue senza arretramenti. L’assemblea dei soci ha ratificato le cariche sociali, nominando alla Presidenza il Dott. Antonio Nuzzo.

MISSIONE E OBIETTIVI STRATEGICI

​La nascita dell’Associazione conferma e rafforza la missione originaria, concentrandosi sui tre obiettivi non negoziabili per la vicenda di Burgesi:

– ​L’annullamento della delibera n. 130/2025 sulla sopraelevazione della discarica;

– ​La chiusura definitiva dell’impianto di Burgesi;

– ​La bonifica dei siti interessati.

​L’associazione Comitato No Burgesi ODV dichiara con fermezza che non si arrenderà fino a quando questi obiettivi non saranno raggiunti. In questa nuova veste, l’Associazione assumerà il ruolo di presidio e di costante monitoraggio sul territorio: interloquiremo in maniera continua con le amministrazioni comunali, provinciali e regionali, ponendoci come ponte di comunicazione e di controllo vigile su tutte le iniziative intraprese dagli enti. Con la finalità di tutelare la salute e il territorio, non ci limiteremo al monitoraggio, ma avanzeremo proposte concrete e intraprenderemo le necessarie battaglie legali per ogni caso che richieda una difesa rigorosa.

​Grazie alla nuova veste associativa, l’impegno sarà ancora più costante e avvarremo di mezzi più importanti, avvalendoci di esperti, consulenze tecniche e azioni legali mirate, sia a livello locale che in ambiti più ampi, per rendere ogni azione più incisiva. L’Associazione non si limiterà ad affrontare solo le problematiche relative a Burgesi e al territorio locale, ma il raggio di intervento si espanderà anche fuori attraverso gemellaggi con altri territori, collaborazioni e progetti con enti, università e comunità, al fine di sensibilizzare i territori attraverso forme di educazione ambientale e contribuire a creare una rete di associazioni e cittadini, per una azione più efficace e decisiva.

​COME SOSTENERE LA CAUSA E TESSERAMENTO ONLINE

​Il Comitato No Burgesi invita tutti i cittadini, i professionisti e chiunque desideri supportare concretamente questo progetto – sia dal territorio locale che da altre province, regioni o dall’estero – ad unirsi all’Associazione. Le adesioni sono aperte a tutti coloro che intendono partecipare attivamente a questa battaglia. È possibile scegliere tra due categorie:

– ​Socio Semplice: Quota associativa annuale di 10 € Tesseramento online al link:

https://forms.gle/cqZHLcMEQ3wuxfPJ7

– ​Sostenitore: Contributo volontario libero (Link per il versamento:

https://forms.gle/dwgQnTpnsAg9pVeN7

​Più determinato che mai, il Comitato No Burgesi prosegue la sua battaglia. L’impegno resta quello di tutelare il nostro ambiente con serietà, competenza e tenacia per e con la nostra comunità, fino a quando non avremo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati.

​PER CONTATTI E INFORMAZIONI:

​Sito internet:

www.comitatonoburgesi.org

​E-mail: comitatonoburgesi@gmail.com

​Pagina Facebook: @comitatoassociazioninoburgesi

​Antonio Nuzzo

Presidente Associazione Comitato No Burgesi ODV

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