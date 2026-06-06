ARRESTATO IN CITTA’ PRESUNTO SPACCIATORE LECCESE

(Rdl) _____________ Ieri sera agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato Oronzo Russano, 54 anni, di Lecce, con precedenti, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo un prolungato servizio di osservazione, in cui avevano constatato che presso la sua abitazione vi fosse un via vai di persone conosciute come tossicodipendenti, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione.

Hanno così trovato nove grammi di cocaina, un grammo e mezzo di eroina, somme di denaro in contanti in banconote di vario taglio e materiali utili al confezionamento delle dosi.

Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

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