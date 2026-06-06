LITE PER STRADA FRA IL SINDACO DI CAVALLINO BRUNO GORGONI CICCARESE E IL PRESIDENTE DELLA LUPIAE SERVIZI LUCA PASQUINO, FINITO IN OSPEDALE

(Rdl) ________________ Sull’accaduto, ieri mattina, per strada, a Cavallino, in via Lizzanello, dove il sindaco avrebbe aggredito il presidente della società Lupiae Servizi, i resoconti dei protagonisti divergono e bisognerà aspettare dunque l’esito delle indagini dei Carabinieri e gli eventuali sviluppi giudiziari per averne un quadro più preciso.

Si sarebbe trattato di un litigio per motivi di lavoro sulla manutenzione del verde pubblico, degenerato poi in un’aggressione del sindaco al dirigente, finito al Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce per le ferite riportate.

I protagonisti sono Bruno Gorgoni Ciccarese, 56 anni, avvocato, sindaco di Cavallino, e Luca Pasquino, 58 anni, di Lecce, architetto, fratello del capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Andrea e da un anno presidente di Lupiae Servizi, la società partecipata del Comune di Lecce, nonché consulente tecnico del comune di Cavallino.

Come detto, i resoconti dei due, affidati ai rispettivi legali, divergono: il presidente-consulente racconta di un’aggressione violenta, a pugni e calci, da lui subita, peraltro improvvisa e immotivata; il sindaco, di un banale screzio con motivo del contendere l’andamento dei lavori in corso.

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