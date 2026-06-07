DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 7 GIUGNO 2026

Buongiorno!

Oggi è domenica 7 giugno 2026.

San Roberto.

Buon onomastico a tutti i nostri amici e lettori, amiche e lettrici, che portano questo nome.

Oggi è il Corpus Domini, festa dedicata al Corpo di Cristo, vale a dire l’eucarestia. Fu introdotta fin dal XIII secolo ed è una delle più popolari della Cristianità.

A Roma si tiene una solenne processione, da San Giovanni in Laterano, a Santa Maria Maggiore, presieduta dal Papa stesso.

La processione che più si avvicina a quelle dei riti medioevali, è quella dei Misteri, che si svolge a Campobasso.

Un’altra usanza legata a questa ricorrenza è quella della ‘infiorata’, comune a molte località italiane, di cui la più celebre è a Genzano, in provincia di Roma, dove una via del paese viene coperta da grandi quadri formati da petali di fiori e polvere colorata ottenuta triturandoli: le infiorate simboleggiano la trasformazione del sangue di Cristo nella salvezza dell’umanità di cui la primavera è l’emblema.

Come oggi, quarantacinque anni fa, il ‘Rogo del Ballarin’. Nel 1981, a San Benedetto del Tronto un incendio si sviluppa all’interno della Curva Sud dello Stadio “Fratelli Ballarin” mentre sta per avere inizio l’incontro di calcio Sambenedettese-Matera. Il bilancio è tragico: due morti e quasi un centinaio di feriti, di cui undici gravemente ustionati.

Proverbio salentino: SCI TE RUFIANA TE NANZI TE SPARLA TE RETU

Chi ti elogia davanti, ti sparla dietro.

Sono quelle persone che danno sempre ragione all’interlocutore, che lo incensano, a volte lo fanno per interesse, a volte è proprio un vezzo. Ebbene da queste persone bisogna guardarsi.

A questa categoria appartengono anche coloro che vengono definiti yes man. Sono quelli che dicono sempre di sì al potente di turno, ma appena questi cade in disgrazia, gli sparlano dietro.

Category: Costume e società