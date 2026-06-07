NOVITA’ EDITORIALI / L’ISOLA DI LUCA

di Raffaele Polo _______________

Rappresenta un vero e proprio successo editoriale, in Italia ma soprattutto in Germania, la serie di ‘gialli’, tutti rigorosamente ambientati a Capri, ed opera di Luca Ventura.

E, su questo autore, le case editrici (in Italia, Giunti) mantengono il più stretto riserbo, tanto che pochissime notizie sono trapelate: lo scrittore trascorre gran parte dell’anno a Capri, dove lavora ai suoi romanzi gialli con protagonisti l’isolano Enrico Rizzi e la sua collega Antonia Cirillo. Una serie bestseller da più di 250.000 copie vendute in Germania.

Ad indagare su Internet (dove, a saper cercare, si trova tutto) nella vivace recensione di Mauro Piva, ecco cosa possiamo scoprire: “Non conoscendo l’autore avevo dato per scontato che si trattasse di un connazionale. Luca Ventura è un nome che solleva ben pochi dubbi, e la conoscenza che dimostra di avere dei luoghi narrati è decisamente notevole. Se non che, appena voltata la copertina, mi è subito saltata all’occhio la nota che riporta il nome del traduttore e, subito dopo, l’indicazione del titolo originale in tedesco. Scopro così che Luca Ventura non è altro che lo pseudonimo di uno scrittore straniero che passa buona parte dell’anno a Capri, del quale, però, non sono riuscito a scoprire la vera identità. Né l’editore Giunti né una sortita tra le maglie della rete hanno dato i frutti sperati. Che sia un vip, considerato il costo che può comportare risiedere a Capri per lunghi periodi? Se c’è qualche isolano in ascolto…”.

L’ultimo scritto di Ventura ha come protagonisti l’ormai affiatata coppia dell’ispettore Enrico Rizzi e la collega Antonia Cirillo che si trovano a indagare su un macabro ritrovamento: una valigia nera, incagliata su uno scoglio di Cala del Fico, contiene il cadavere di una donna. Il caso scuote l’isola e apre uno squarcio inquietante sotto la superficie patinata del turismo e della quiete mediterranea. La vittima si rivela essere Maria Grifo, rigida e temuta direttrice di un conservatorio di Napoli. Poco prima della morte, aveva lasciato una lettera durissima alla figlia, rifiutando di partecipare al compleanno della nipotina per recarsi a Capri.

Ma cosa la portava davvero sull’isola?

E chi l’ha seguita fino a quel tragico epilogo?

Tra indagini sul campo, ricerche nel passato della vittima e confronti con una comunità che fatica a credere che l’orrore possa toccare anche quel bellissimo angolo di paradiso, Rizzi e Cirillo cercano di sciogliere una rete di segreti, rancori e verità scomode.

Il titolo è ‘Delitto a Cala del fico’ (Giunti, 300 pagina, 17 euro)

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