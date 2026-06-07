INCIDENTE CON OMISSIONE DI SOCCORSO A MARITTIMA: I CARABINIERI INDIVIDUANO IL PRESUNTO PIRATA DELLA STRADA

(Rdl) _________________ Una risposta investigativa fulminea e un immediato controllo del territorio hanno permesso ai Carabinieri di fare luce sul grave sinistro stradale verificatosi nella serata di ieri, sabato 6 giugno, a Marittima, marina di Diso.



Un quindicenne di Andrano, alla guida del proprio ciclomotore, era stato violentemente tamponato da un Quad, vale a dire fuoristrada a quattro ruote di derivazione motociclistica, il cui conducente , anziché fermarsi a prestare soccorso al minore, si era dato precipitosamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Il minore è stato portato all’ospedale Cardinale Panico di Tricase, dove i sanitari gli hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.



L’attivazione dei militari dell’Arma è stata tempestiva, con una serrata attività d’indagine avviata già nell’immediatezza, con l’esame accurato delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nonché con la raccolta di testimonianze di persone che avevano assistito all’incidente.

I Carabinieri hanno così acquisito concreti indizi di colpevolezza a carico di un uomo di 41 anni residente in un comune del basso Salento, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato a piede libero con l’accusa di lesioni personali colpose e omissione di soccorso.



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