DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 8 GIUGNO 2026

Buongiorno!

Oggi è lunedì 8 giugno 2026.

San Medardo.

Da questo pomeriggio siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

1976. Come oggi, quarantasette anni fa, Francesco Coco, Procuratore della Repubblica di Genova, viene ucciso dalle Brigate Rosse.

Ecco il promemoria su quanto ultimare entro la fine del mese, per chi ha il pollice verde.

Non trascurate la lotta alle erbe infestanti e ai parassiti. Preparate il terreno per le seconde semine. Continuate la scacchiatura degli ortaggi e la spollonatura degli alberi da frutto. Controllate gli innesti aggiornando le legature. Attenti alle impennate di calore con un’irrigazione appropriata.

ORTO Accompagnate le nuove piantine con innaffiature, rincalzi e legature. Trapiantate i cardi (gobbi). Nella seconda metà del mese, trapiantate nuove piantine di pomodori per averli in ritardo. Munite di sostegni fagioli e fagiolini rampicanti. Semine e trapianti in terreno aperto: zucche, zucchine, ravanelli, rape; bieta da orto e da taglio; fagioli e fagiolini di tutti i tipi; lattughe, indivie, radicchi e cicorie; sedano, basilico e prezzemolo.

GIARDINO Liberate le bulbose e gli arbusti delle parti sfiorite. Continuate a cimare i crisantemi. Seguite le piante in vaso innaffiando e concimando ogni quindici giorni. Fate talee e margotte. Raccogliete i bulbi delle piante sfiorite, riponendo in luogo asciutto ed arieggiato. Sfalciate ed irrorate regolarmente il vostro tappeto erboso.

Proverbio salentino: L’ERBA CA NU BUEI, NASCE INTRA L’ERTU TOU

L’erba che non vuoi, nasce dentro al tuo orto.

Purtroppo spesso la vita si diverte e ci “regala” situazioni di cui avremmo volentieri fatto a meno.

Category: Costume e società