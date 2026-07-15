DOPO IL DEVASTANTE INCENDIO DI IERI IL SINDACO DI RUFFANO ANTONIO CAVALLO IN UN POST FACEBOOK SI LEVA QUACHE SASSOLINO (ARDENTE) DALLE SCARPE, E PARLA APERTAMENTE DI DOLO CRIMINALE

(Rdl) _______________ Dopo il devastante incendio di ieri, martedì 14 luglio, che solo nella mattinata di oggi mercoledì 15 luglio è stato domato, dopo ripetuti interventi dei Canadair, il sindaco di Ruffano Antonio Cavallo ha sviluppato una serie di considerazioni su quanto avvenuto postate sul suo Diario di Facebook.

Qui di seguito riproduciamo quelle che ci sono sembrate giornalisticamente rilevanti, vale a dire vere e proprie notizie __________

“… Rimane una ferita profonda nel cuore di tutti noi. Una ferita inferta alla Serra di Ruffano, uno dei luoghi più belli, suggestivi e ricchi di valore naturalistico del Salento, oggi devastata da un incendio che, con ogni probabilità, è di origine dolosa.

Rimane il dolore nel vedere centinaia di ettari di macchia mediterranea e di bosco andare in fumo in poche ore. Un patrimonio ambientale che appartiene non solo a Ruffano, ma all’intero Salento.…

…Un elemento importante va evidenziato: il sistema di monitoraggio installato sulla Serra ha rilevato tempestivamente i primi segnali di fumo e le variazioni di temperatura, facendo scattare immediatamente l’allarme e consentendo l’attivazione della macchina dei soccorsi senza alcun ritardo. Purtroppo, però, l’incendio è stato appiccato in uno dei punti più impervi e difficilmente raggiungibili della Serra e, a causa del vento fortissimo che soffiava in quelle ore, in pochissimi minuti le fiamme si sono propagate con una violenza impressionante, rendendo estremamente complesse le operazioni di contenimento e arrivando a minacciare abitazioni e vite umane…

… Ora è il momento delle indagini. Saranno analizzate le immagini delle telecamere, delle foto-trappole e ogni elemento utile ad accertare le responsabilità. Alcune situazioni sospette sono già al vaglio degli investigatori. Se sarà confermata la natura dolosa dell’incendio, chi ha compiuto questo gesto criminale dovrà risponderne davanti alla giustizia e davanti a un’intera comunità che oggi piange il proprio patrimonio ambientale…”.

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri, e in quello di oggi

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