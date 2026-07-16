L’INCENDIO DEL GIORNO NELLA FITTA VEGETAZIONE FRA MORCIANO DI LEUCA E TORRE VADO. UNA COPPIA DI ANZIANI CONIUGI RIMASTI INTRAPPOLATI IN CASA SALVATI DALLA POLIZIA LOCALE E RICOVERATI NELL’OSPEDALE DI GALLIPOLI

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Un incendio boschivo è scoppiato questo pomeriggio nella zona – già ripetutamente presa di mira e con particolare accanimento quest’anno – del Capo, per la precisione fra Morciano di Leuca e la frazione di Torre Vado.

Un denso fumo nero si è levato dalla vegetazione, le fiamme si sono rapidamente propagate con violenza.

Intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in corso.

Ci sono due feriti: sono due coniugi anziani, rimasti intrappolati nella loro abitazione e tirati fuori dall’intervento della Polizia Locale, con difficoltà di respirazione, ma salvi. Si trovano ora ricoverati all’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli (nella foto), dove sono stati portati d’urgenza da un’ambulanza del 118.

La cagnolina che viveva con loro, ugualmente coinvolta dal fumo, è stata anch’essa salvata ed affidata per le cure del caso ad un ambulatorio veterinario.

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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Cronaca