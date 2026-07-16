TURISTA MUORE A RIVABELLA DI GALLIPOLI

(Rdl) _________________ Un’anziana di 70 anni, di nazionalità belga, della quale non sono state rese note le generalità, abituale turista in Salento, è morta questa mattina intorno alle 12.30 a Rivabella di Gallipoli. Stava facendo il bagno in mare, a pochi metri dalla riva, quando è stata stroncata da un malore improvviso. Inutili tutti i tentativi di rianimarla, prima da parte degli altri bagnanti, poi dei sanitari del 118 accorsi sul posto.

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