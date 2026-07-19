L’INCENDIO DEL GIORNO RIGUARDA LECCE: UN VASTO FRONTE DI FUOCO BRUCIA NELLA ZONA DI TORRE VENERI, FRA LE MARINE DI FRIGOLE E SAN CATALDO. “Non avvicinatevi!”

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Un incendio violento, dal fronte esteso per più di un chilometro e mezzo, è scoppiato questo pomeriggio, domenica 19 luglio, nelle zone di vegetazione e macchia mediterranea, nel territorio del comune di Lecce, in località Torre Veneri, fra le marine di Frigole e San Cataldo, a breve distanza dalla pineta di San Cataldo e dal Parco Naturale di Rauccio , già interessate da devastanti incendi negli anni scorsi.

Quest’anno si era già registrato un episodio chiaramente doloso a Frigole.

E’ un ulteriore attacco a questo nostro territorio salentino già ripetutamente preso di mira e con particolare accanimento quest’anno e ancora a cadenza pressoché quotidiana; spesso quelli fortunatamente di minore entità sono anche più di uno al giorno. Per esempio, sempre questo pomeriggio ce n’è un altro in corso nel territorio di Minervino di Lecce, con chiusura al traffico della strada provinciale per Specchia Gallone e Giuggianello.

Questo di oggi a Frigole è di vasta portata.

E in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Volontari della Protezione Civile per circoscrivere le fiamme, anche con l’ausilio di un elicottero e due Canadair.

Le autorità invitano i cittadini a non avvicinarsi alla zona dell’intera area interessata, fino a nuovi aggiornamenti.

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LA RICERCA nel nostro articolo immediatamente precedente e in quello del 20 giugno scorso

Category: Cronaca