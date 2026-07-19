L’INCENDIO DEL GIORNO A COLLEPASSO
(Rdl) _________________
Un incendio è scoppiato ieri, sabato 18 luglio, a pomeriggio, nelle zone di campagna vicino la zona industriale di Collepasso, in questo nostro territorio salentino già ripetutamente preso di mira e con particolare accanimento quest’anno e ancora attaccato a cadenza pressoché quotidiana; spesso quelli fortunatamente di minore entità sono anche più di uno al giorno.
Provvidenziale e tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Volontari della Protezione Civile di Casarano per circoscrivere le fiamme ed evitare conseguenze peggiori.
Presenti anche dipendenti delle aziende ospitate nei capannoni industriali e a lungo direttamente minacciate dalle fiamme.
Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a tarda sera
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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri
Category: Cronaca