CONTROLLI DEI CARABINIERI DI SAN PIETRO IN LAMA SUL LAVORO AGRICOLO
(Rdl) _________________ Ieri mattina i Carabinieri di San Pietro in Lama (nella foto), in sinergia con personale dell’I.N.P.S., hanno condotto una serie di ispezioni mirate presso aziende agricole del territorio comunale e di quello confinante di Lequile.
L’attività ispettiva, che ha interessato complessivamente quattro aziende agricole, ha consentito l’identificazione di quattodici lavoratori, di cui uno di nazionalità italiana e tredici stranieri, tutti risultati in regola con la normativa vigente in materia di soggiorno.
Tuttavia un giovane di nazionalità indiana è stato trovato a raccogliere pomodori senza contratto di lavoro. Secondo quanto accertato, il lavoratore percepiva una retribuzione di appena sette euro l’ora per un impegno giornaliero di cinque ore. Per tale violazione, sono state avviate le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente.
Le ammende, che saranno elevate in base alle modalità di regolarizzazione della posizione lavorativa a cura dell’I.N.P.S. , oscillano da un minimo di 2.500 euro fino a un massimo di 12.000. Inoltre è stata inoltre valutata l’eventuale sospensione dell’attività imprenditoriale dell’azienda risultata irregolare.
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