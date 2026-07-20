OTRANTO, LA FINANZA SCOPRE VIOLAZIONI AMBIENTALI IN UN CANTERE NAVALE

(Rdl) _________________ Militari della Guardia di Finanza di Otranto hanno eseguito un intervento specifico che ha interessato una società che gestisce un cantiere navale, un’officina meccanica e alcuni pontili per l’ormeggio delle unità da diporto.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno sequestrato un’area demaniale marittima di circa 60 metri quadrati, a seguito della constatazione di gravi violazioni ambientali: veniva utilizzata per i lavori di carenamento delle unità da diporto in totale assenza di sistemi idonei al contenimento delle polveri e al recupero delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia.

In particolare, è stata accertata la presenza di un foro nel cemento, un vero e proprio by-pass abusivo, utilizzato appositamente per far confluire i reflui di lavorazione direttamente nello specchio acqueo limitrofo, con conseguente grave pericolo di inquinamento per l’ecosistema marino.

I successivi approfondimenti, svolti in collaborazione con gli enti comunali e provinciali, hanno permesso di accertare sia la gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, sia l’assenza della prescritta Autorizzazione Unica Ambientale.

Il legale rappresentante della società è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per gestione illecita di rifiuti, scarico non autorizzato di reflui industriali e abusivismo edilizio.

Category: Cronaca