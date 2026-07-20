GALATINA, IL FINE SETTIMANA DEL COMMISSARIATO DELLA POLIZIA DI STATO

(Rdl) _____________ Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Galatina (nella foto) hanno eseguito nel fine settimana un’ordinanza di carcerazione, un arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti e una denuncia a piede libero per furto aggravato.​

​In dettaglio, hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce – Ufficio Esecuzione Penale, nei confronti di un uomo di 48 anni, che deve espiare una pena residua di 3 anni e 20 giorni di reclusione a seguito di condanna definitiva per i reati di rapina ed estorsione: si trova ora nel carcere di Bari.

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​Inoltre, gli agenti della Sezione Volanti si sono recati nel centro di Cutrofiano per notificare una misura di prevenzione nei confronti di un giovane di 34 anni, ma giunti all’ingresso dell’abitazione dell’uomo hanno avvertito un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente del tipo marijuana, e quindi hanno deciso di procedere con una perquisizione.

Già la settimana scorsa era stato controllato e trovato in possesso di diciassette involucri di marijuana pronti allo spaccio. In quell’occasione aveva fornito un domicilio falso per sviare le indagini.

​Nel corso della perquisizione eseguita nell’effettivo domicilio, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 130 grammi complessivi di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish e cocaina); un bilancino elettronico di precisione; materiale utile per il confezionamento delle dosi; e somme di denaro contante in banconote di piccolo taglio, ritenute provento di spaccio.

E’ stato arrestato e, ​su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola.

​Infine, è stato denunciato a piede libero un uomo di 40 anni di Galatina, ritenuto responsabile del furto di alcune bottiglie di superalcolici avvenuto la mattina del 14 luglio presso un supermercato dopo la denuncia presentata dal direttore.

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