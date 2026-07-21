DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 21 LUGLIO 2026

Buongiorno!

Oggi è martedì 21 luglio 2026.

San Prassede.

A Lecce, la nostra amica Paola Solazzo festeggia il suo compleanno: auguri!

Da questo pomeriggio siamo in Luna in Primo Quarto.

Da sempre l’uomo, per garantirsi la sopravvivenza, è vissuto in costante armonia con i molteplici ritmi della luna; molti monumenti significativi dell’antichità dimostrano quanta importanza gli antichi attribuissero all’osservazione e all’influenza degli astri e della luna.

Darwin, nella sua “Origine dell’uomo”, dice: l’uomo, come le belve e persino gli uccelli, è soggetto a quella misteriosa legge per la quale certi processi normali quali la gravidanza, la crescita delle piante, la maturazione dei frutti, e il decorso delle malattie, dipendono dai periodi lunari.

I nostri antenati avevano infatti scoperto che:

– molti fenomeni della natura (maree, nascite, ciclo mestruale, …) sono in relazione col corso lunare

– molti animali si regolano con la posizione della luna: ad es., gli uccelli raccolgono il materiale per i loro nidi solo in certi periodi, perché i nidi si asciughino più in fretta dopo la pioggia

– numerose attività quotidiane, come cucinare, mangiare, tagliarsi i capelli, lavorare in giardino, potare, concimare, lavare, fare uso di medicinali, raccogliere erbe medicinali sono soggetti ai ritmi lunari.

Quando la luna è fra terra e sole, noi non la vediamo: ci mostra la sua faccia scura. E’ luna nuova.

Poi la parte luminosa compare e aumenta (luna crescente) fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce (luna calante) fino a tornare alla fase di luna nuova.

A ogni fase della luna corrisponde nella natura un diverso stato energetico.

Come detto, siamo in Luna in Primo Quarto, cioè Luna crescente: questa fase è un momento di potenziamento e rigenerazione: il corpo accumula forza ed energia.

E’ un buon periodo per fare progetti, prendere iniziativa, socializzare. Si ingrassa più facilmente, le ferite tardano a guarire, ciò che viene somministrato al corpo per la rigenerazione e il rafforzamento funziona doppiamente; sono giorni giusti anche per i massaggi rigenerativi e rinforzanti.

La biancheria, con la stessa quantità di detersivo, non si pulisce come in luna calante.

In luna crescente e luna piena nascono più bambini.

La terra si comporta al contrario: tutto fluisce, cresce, prolifica; i succhi risalgono, predomina la crescita in superficie.

Per questo, le piante e verdure che crescono in superficie vanno piantate o seminate in luna crescente, con l’eccezione delle verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) che vanno piantate in calante.

Sono i giorni giusti per rinvasare e trapiantare, innestare alberi da frutto.

Lo stesso tipo di energie della luna crescente si ritrovano nella fase che segue le mestruazioni: l’energia è più dinamica, è creativa, si è sessualmente più disposti, ci si sente più attraenti.

1979, come oggi l’omicidio a Palermo del capo della Squadra Mobile, il commissario Boris Giuliano per mano della mafia siciliana a Palermo. Il sicario fu Leoluca Bagarella, ora all’ ergastolo in regime di carcere duro, che lo sorprese alle spalle, sparandogli sette colpi di 7,65 mentre beveva un caffè in un bar, eliminando così un onesto servitore dello Stato, che in più occasioni si era spinto molto avanti con le sue indagini, ed ormai era diventato scomodo.

Una bevanda dissetante, per l’ afa estiva? Il te caldo al limone! Ce lo consiglia una nostra lettrice, che ci raccomanda anche di mangiare a volontà l’ albedo, vale a dire lo strato interno della buccia degli agrumi.

Acqua calda ma non bollente, meglio su foglie (nel caso, poi da filtrare), che le bustine, naturalmente nella teiera, e con dosi secondo l’ intensità desiderata. Limone, scorza nella tazza, e a volontà in bocca da masticare e deglutire l’albedo, la parte bianca del limone che si trova sotto la buccia gialla, che ha poi tante altre proprietà salutari e benefiche.

Proverbio salentino: OGNE SOTTILE INGEGNU ENE TE LU BESEGNU

Ogni sottile ingegno viene dal bisogno. Un proverbio che a tutti noi è noto come: il bisogno aguzza l’ingegno.

Category: Costume e società