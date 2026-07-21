L’INIZIATIVA “CARABINIERI IN BICI”: LA STAGIONE ESTIVA SI TINGE DI SICUREZZA CON IL SERVIZIO DI PROSSIMITA’

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _____________

Con l’avvio della stagione estiva e l’aumento dei flussi turistici che caratterizzano il Salento, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce rinnovano e potenziano il proprio impegno sul territorio, mettendo in campo una strategia di presidio che coniuga efficacia operativa e vicinanza alla cittadinanza.

Tra le iniziative di punta per l’estate 2026, si colloca il servizio di pattugliamento in bicicletta, che vede i militari impegnati attivamente in numerosi borghi costieri e centri storici, con un particolare focus sulla città di Gallipoli.

La scelta dell’utilizzo delle biciclette quali mezzi di trasporto istituzionale non è casuale. Questo strumento garantisce infatti una mobilità agile e rapida, permettendo ai Carabinieri di operare con efficacia in contesti ad alta densità pedonale, come i lungomari, le isole pedonali dei centri storici e le zone di villeggiatura, dove l’accesso con i tradizionali automezzi risulterebbe meno agevole.

Oltre al vantaggio tattico in termini di rapidità di intervento, il servizio in bicicletta rappresenta la massima espressione del concetto di “polizia di prossimità”. La figura del Carabiniere in sella, infatti, risulta essere più vicina e immediatamente accessibile al cittadino locale oltre che al turista. Questo facilita lo scambio di informazioni, la raccolta di segnalazioni e offrendo un costante senso di sicurezza e rassicurazione che accompagna la vita quotidiana dei residenti e il tempo libero dei visitatori.

La presenza dei Carabinieri in bicicletta risponde alla volontà dell’Arma di essere non solo un presidio di legalità, ma un punto di riferimento umano e costante per la collettività. In un periodo in cui le coste salentine accolgono migliaia di turisti, la priorità resta la prevenzione e la massima disponibilità all’ascolto, garantendo una cornice di serenità necessaria per godere appieno delle bellezze del territorio.

Il servizio si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale di Lecce per la stagione estiva, volto a prevenire fenomeni di illegalità diffusa e a garantire il regolare svolgimento delle attività ricreative e turistiche.

L’Arma dei Carabinieri invita i cittadini e i turisti a rivolgersi con fiducia alle pattuglie in bicicletta per qualsiasi necessità o segnalazione, ribadendo l’impegno costante per la tutela della sicurezza di tutti.

Lecce, 21 luglio 2026.





Category: Cronaca