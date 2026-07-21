OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI A SAN PANCRAZIO SALENTINO
(Rdl) _________________ Brillante operazione antidroga dei Carabinieri di Francavilla Fontana (nella foto) che a San Pancrazio Salentino hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 22 anni del paese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato trovato in possesso di “consistenti quantitativi di hashish, marijuana, cocaina, metanfetamina e chetamina“, materiali vati utili al confezionamento delle dosi e di 3.620 euro in banconote di vario taglio, ritenuti proventi dello spaccio.
Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi
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