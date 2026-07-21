NON SI E’ PRESENTATO AL RITIRO, CI SONO PROBLEMI CON PIPPI BANDA, DURO COMUNICATO DELL’U.S. LECCE
(Rdl) _________________
L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lameck Banda, già convocato per la ripresa delle attività sportive, nella giornata odierna, ha rappresentato l’ulteriore protrarsi delle problematiche logistiche e burocratiche che hanno, fino ad oggi, impedito il rientro in Italia.
L’U.S. Lecce opererà gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare, che siano volte al corretto adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il rapporto lavorativo avente termine il 30 giugno 2027.
___________________
LA RICERCA nel nostro articolo di ieri
Category: Sport