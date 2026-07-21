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NON SI E’ PRESENTATO AL RITIRO, CI SONO PROBLEMI CON PIPPI BANDA, DURO COMUNICATO DELL’U.S. LECCE

| 21 Luglio 2026 | 0 Comments

(Rdl) _________________

L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lameck Banda, già convocato per la ripresa delle attività sportive,  nella giornata odierna, ha rappresentato l’ulteriore protrarsi delle problematiche logistiche e burocratiche che hanno, fino ad oggi, impedito il rientro in Italia. 

L’U.S. Lecce opererà gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare, che siano volte al corretto adempimento degli obblighi contrattuali  inerenti il rapporto lavorativo avente termine il 30 giugno 2027.

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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

LA PRIMA AMICHEVOLE DEL LECCE

Category: Sport

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