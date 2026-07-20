LA PRIMA AMICHEVOLE DEL LECCE
(Rdl) ________________ Ieri sera a Szombathely, in Ungheria, il Lecce – in ritiro con il primo gruppo di convocati – ha giocato la prima amichevole stagionale contro l’ Haladas, squadra della serie B ungherese. Per quel che conta, il risultato è stato una vittoria per 1 a 0, gol (nella foto) al minuto 53 di Laerke, attaccante diciannovenne della formazione Primavera, lesto a inaccare un pallone vagante in area dopo il rimbalzo sul palo.
Qui di seguito il tabellino:
Haladás: Senkó © (88′ Bosits), Frák, Tamás (45′ Tasnadi), Gregor (45′ Tarjan), Simon, Szakály (88′ Sagi), Krán, Bukovics (45′ Mihaly), Moharos (56′ Kovari), Batai (45′ Szegedi), Juhász (45′ Orban). Allenatore: Ádám Simon
Lecce: Falcone © (45′ Fruchtl), Gaspar (45′ Tiago Gabriel), N’Dri, Veiga, Jean (45′ Siebert), Burnete, Gallo (45′ Ndaba), Coulibaly (45′ Fofana), Onyemachi, (45′ Laerke), Pierotti (45′ Maleh), Ngom (45′ Gorter). Allenatore: Eusebio Di Francesco.
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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri
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