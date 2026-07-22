SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINERI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ____________

ESTATE SICURA NEL SALENTO: I CARABINIERI RAFFORZANO IL PRESIDIO DEL TERRITORIO.

SERVIZI COORDINATI A LECCE E PORTO CESAREO: OLTRE 160 PERSONE CONTROLLATE, QUASI 90 VEICOLI VERIFICATI, DENUNCE, ARRESTI E INTERVENTI CONTRO FURTI E MALTRATTAMENTI FAMILIARI.



Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce nell’ambito delle strategie condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di garantire una presenza sempre più capillare dell’Arma durante la stagione estiva, periodo caratterizzato da un significativo aumento delle presenze sul territorio salentino.

I servizi coordinati hanno interessato in particolare il capoluogo salentino e la fascia costiera di Porto Cesareo, due aree strategiche per il rilevante afflusso di cittadini e turisti. L’attività ha visto impegnati i militari delle Compagnie Carabinieri di Lecce e Campi Salentina, delle Stazioni dipendenti e, a Porto Cesareo, anche il personale dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, attraverso un dispositivo integrato finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dell’illegalità diffusa e alla sicurezza della circolazione stradale.



Nel complesso, nel corso dei servizi coordinati sono state controllate 164 persone, tra cui 23 minorenni e 23 soggetti gravati da precedenti di polizia, 89 veicoli, elevate 23 sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di circa 2000 euro, con la decurtazione di 40 punti dalle patenti di guida. Sono state inoltre sottoposte a sequestro 2 autovetture.

L’attività di controllo del territorio si è affiancata alla costante azione investigativa dei reparti dell’Arma, che ha consentito di conseguire risultati nel contrasto ai reati contro il patrimonio e alle condotte di violenza in ambito familiare.



Nel corso dei controlli serali e notturni effettuati a Lecce, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 55enne leccese, disoccupato e affidato in prova ai servizi sociali, per l’inosservanza degli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria in relazione alla permanenza domiciliare oraria.



Nel medesimo contesto operativo, a Lizzanello, a seguito della segnalazione di un cittadino, sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti un martello della lunghezza di circa 80 centimetri, un coltello da cucina con lama di 22 centimetri, tre magliette e uno zaino vuoto, lasciati in stato di abbandono. L’immediata acquisizione e analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona ha consentito ai Carabinieri del NORM della Compagnia di Lecce di individuare il passaggio di tre soggetti con il volto non visibile mentre trasportavano gli oggetti sequestrati.



A Porto Cesareo, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina e della locale Stazione, con il supporto dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, hanno arrestato un 67enne originario della provincia di Foggia, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Bari. L’uomo dovrà espiare la pena di due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali commessi nel 2023.



Sempre nell’ambito dello stesso servizio, sono stati denunciati due uomini di Manduria, di 47 e 50 anni, ritenuti presunti responsabili dei reati di furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto di oggetti atti ad offendere. I due sono stati controllati mentre si trovavano a bordo dell’autovettura utilizzata, secondo gli accertamenti, per il furto di una Fiat 500 avvenuto il 19 luglio scorso ai danni di una donna di Veglie. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire una centralina elettronica, grimaldelli idonei all’accensione fraudolenta delle autovetture e due coltelli.



Infine, a Ugento, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato una 30enne di Cerignola e un 36enne di Racale, ritenuti presunti responsabili di furto aggravato in concorso ai danni di un’abitazione estiva in località Torre Mozza. L’attività investigativa, sviluppata attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree limitrofe, ha consentito di identificarli quali presunti autori del furto di un’aspirapolvere del valore di circa 600 euro, asportato il 25 giugno scorso.



Particolare attenzione è stata riservata al contrasto della violenza domestica e alla tutela delle vittime vulnerabili.



A Gagliano del Capo, i Carabinieri hanno eseguito un ordine di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare nei confronti di un 24enne, condannato a tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia commessi ai danni dell’ex compagna nel periodo compreso tra il 2022 e il 2023.

Ad Alessano, i militari dell’Arma hanno arrestato un operaio edile 38enne, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di un anno, otto mesi e dieci giorni per maltrattamenti in famiglia commessi nel 2018.

I risultati conseguiti confermano l’efficacia del dispositivo predisposto dall’Arma dei Carabinieri nel territorio salentino: una presenza costante e qualificata, capace di coniugare prevenzione, controllo del territorio e attività investigativa, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini, alla tutela delle vittime e al contrasto dei fenomeni criminali più sensibili.

È importante sottolineare che i procedimenti relativamente alle persone segnalate si trovano nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 22 luglio 2026





Category: Cronaca