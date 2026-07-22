UOMO LECCESE ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Report della Questura di Lecce _________________

Lecce: arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia.

Nella prima mattinata del 19 luglio, gli agenti della Polizia di Stato in servizio di volante, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione della periferia di Lecce. A richiedere l’intervento è stato un uomo, barricato in casa a causa della violenta aggressione subita da parte del fratello maggiore.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno avvertito già dalle scale condominiali forti grida, rumori di vetri infranti e il pianto di una donna. Arrivati alla porta dell’appartamento, gli agenti si sono trovati di fronte un uomo di 44 anni, visibilmente agitato e con una mano sanguinante.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, si era ferito alla mano poco prima, infrangendo la vetrata di un mobile. Noncurante della presenza degli agenti, ha continuato a inveire contro la porta della camera da letto, che presentava evidenti segni di tentato sfondamento. All’interno della stanza si era rifugiato il fratello minore il quale, rassicurato dall’arrivo della Polizia, è finalmente uscito per raccontare l’accaduto.

Secondo la ricostruzione, il fratello maggiore aveva prima percosso la madre spingendola violentemente contro una vetrina, andata in frantumi. Successivamente, armato di un coltello da cucina, aveva tentato di colpire il fratello minore, costringendolo a barricarsi nella stanza da letto e a lanciare l’allarme al 112.

Il 44enne è risultato già noto alle forze dell’ordine per analoghi episodi di maltrattamenti in famiglia, oltre a una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

Condotto presso gli uffici della Questura per gli adempimenti di rito, l’uomo è stato tratto in arresto. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Lecce, è stata disposta la sua traduzione presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 22 luglio 2026

Category: Cronaca