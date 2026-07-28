“SCATOLETTE”, QUESTA SERA IL DEBUTTO A SCENA MUTA CON LA PRESTIGIOSA FIRMA DI CARLA VISTARINI

Rdl_______Questa sera il sipario di Scena Muta si alzerà su “Scatolette”, l’attesa nuova produzione che porta la prestigiosa firma di Carla Vistarini, autrice del testo e regista dello spettacolo.

Si tratta di un appuntamento di grande rilievo per il panorama teatrale locale, impreziosito dalla presenza di una delle figure più autorevoli della cultura e dello spettacolo italiano.

Carla Vistarini paroliera e autrice di testi entrati nella storia della musica italiana, vincitrice di un David di Donatello e di ben 13 Telegatti. Riconoscimenti che testimoniano una carriera straordinaria tra teatro, televisione, cinema e canzone.

Sul palcoscenico saranno protagonisti Ivan Raganato, Maria Antonietta Vacca, Donato Chiarello e Salvatore Cezza, chiamati a dare vita a una commedia inedita che promette di coinvolgere il pubblico con il linguaggio ironico, intelligente e mai banale che contraddistingue la scrittura della Vistarini.

Per la compagnia Scena Muta questo debutto rappresenta un momento particolarmente significativo: lavorare su un testo originale diretto dalla stessa autrice costituisce un’importante occasione di crescita artistica e un ulteriore tassello nel percorso di una realtà teatrale che da anni continua a distinguersi per qualità e passione.

L’attesa è grande e il pubblico si prepara a vivere una serata di emozioni, divertimento e riflessione, nel segno di un teatro capace di raccontare la contemporaneità con leggerezza e profondità.

Con “Scatolette” si apre così una nuova pagina per Scena Muta, che affida il proprio debutto alla sensibilità artistica di Carla Vistarini e all’interpretazione di un cast pronto a conquistare gli spettatori.

Category: Costume e società